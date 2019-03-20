Kapkaççılar Güvenlik Kamerasından Yakalandı
1 saat önce
MERSİN'de genç kızın sırtındaki çantasını kapkaç yönetimi ile alıp kaçan 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.
MERSİN'de genç kızın sırtındaki çantasını kapkaç yönetimi ile alıp kaçan 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.
Olay, merkez Yenişehir
ilçesi Bahçelievler Mahallesi
'ndeki Yenişehir Anadolu Lisesi
yakınlarında meydana geldi. Fark edilmemek için başlarına kapüşon geçirip, ayrı ayrı yürüyen 3 kişi, yolda yürüyen genç kızı takip etmeye başladı. Şüphelilerden 2'si gözcülük yaparken, diğeri genç kıza yaklaşıp, çantasını alarak kaçtı.
İsmi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine Yenişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden Eren E. ve Ahmet B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Recep A.'yı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:19 Kaynak: DHA
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