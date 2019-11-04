Kapkaççının para dolu çantayı çaldığı anlar kamerada

Tuzla'da bankadan para çeken bir kişi, kendisini takip eden kapkaççıların saldırısına uğradı. Kapkaççı şahıs, aracından inen vatandaşın para dolu çantasını aldığı gibi kaçtı. Sokak ortasında yaşanan kapkaç anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bankadan para çeken bir kişi para dolu çantasını aracına koyarak yola koyuldu. O sırada bir araçta bekleyen 3 hırsız da para çeken kişiyi takip etmeye başladı. Takip edildiğinden habersiz kişi, aracını bir sokak üzerinde park etti, ardından para dolu çantayı yanına alıp araçtan indi. O sırada bir şahıs, vatandaşın arkasından yaklaşıp çantasını aldığı gibi kaçmaya başladı. Kapkaççı şahıs, o sırada sokakta gözcülük yapan diğer kapkaççı ile birlikte kendilerini bekleyen araca binerek hızla kaçtılar. Kapkaç mağduru kişi, şahısların peşinden koştuysa da yetişemedi. Polis şimdi her yerde o kapkaççıları arıyor.

Öte yandan sokak ortasındaki kapkaç anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracından para dolu çantasıyla inen kişi yürürken arkasından yaklaşan kapkaççı bir anda çantayı alıyor. Vatandaş, çantasını çalan kapkaççıyı kovalasa da yetişemiyor.

(İHA)