Son Dakika Haberleri: Kapkaççıyı beyaz motosikleti ve ayakkabıları yakalattı (2)
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Kapkaççıyı beyaz motosikleti ve ayakkabıları yakalattı (2)

40 dakika önce

TUTUKLANDIKonya'da biri yabancı uyruklu 4 kadının çantasını alıp kaçan ve kullandığı motosiklet ile giydiği ayakkabısının rengi sayesinde yakalanan Muhammet Celalettin Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapkaççıyı beyaz motosikleti ve ayakkabıları yakalattı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Konya'da biri yabancı uyruklu 4 kadının çantasını alıp kaçan ve kullandığı motosiklet ile giydiği ayakkabısının rengi sayesinde yakalanan Muhammet Celalettin Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:56 Kaynak: DHA
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