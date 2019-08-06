Kapkaççıyı beyaz motosikleti ve ayakkabıları yakalattı (2)
40 dakika önce
TUTUKLANDIKonya'da biri yabancı uyruklu 4 kadının çantasını alıp kaçan ve kullandığı motosiklet ile giydiği ayakkabısının rengi sayesinde yakalanan Muhammet Celalettin Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:56 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da biri yabancı uyruklu 4 kadının çantasını alıp kaçan ve kullandığı motosiklet ile giydiği ayakkabısının rengi sayesinde yakalanan Muhammet Celalettin Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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