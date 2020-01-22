Kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi - Son Dakika

Kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi

6 saat önce

ADANA'da, dönercide kurye olarak çalışan Muhammet T. (22), sokakta yürüyen Nemide Ö.'nün (30) içinde cep telefonu ve 50 lira bulunan çantasını alıp kaçtı.

Kapkaçcıyı, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi, System.String[]

ADANA'da, dönercide kurye olarak çalışan Muhammet T. (22), sokakta yürüyen Nemide Ö.'nün (30) içinde cep telefonu ve 50 lira bulunan çantasını alıp kaçtı. Güvenlik kameralarına yakalanan Muhammet T.'yi, elektirikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi.

Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T. arkadaşıyla birlikte sokakta yürüyen Nemide Ö.'nün, içinde 50 lira para ve cep telefonu olan çantasını alarak elektirikli motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisler, kapkaçcının elektirikli motosikletli ve gözlüklü olduğunu saptadı. Elektirikli motosikletle kapkaç yapılamacağını ve aracın arkasında sepet olduğunu gören polisler, şüphelinin dağıtım elemanı olabileceği üzerinde durdu. Olayın meydana geldiği bölgedeki bir dönerciye giden polisler, gözlüklü çalışan olup olmadığını sorarak, güvenlik kamerası görüntülerini iş yeri sahibine gösterdi. İş yeri sahibinin görüntülerdeki kişinin Muhammet T. olduğunu ve elektirikli motosikletin iş yerine ait olduğunu söylemesi üzerine şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Muhammet T. tutuklandı.


Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
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