KAPKAÇÇIYI İNŞAAT İŞÇİLERİ YAKALADI - Son Dakika

Haber-Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Kağıthane'de bir kadından kapkaç yaparak inşaata saklanan şüpheli, inşaat işçileri tarafından yakalanıp dövülerek hastanelik edildi. Kapkaççının kadından çaldığı çanta sahibine teslim edildi.

Olay, Yahya Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, sokakta yürüyen bir kadının çantasını alan kapkaççı saklanmak için inşaata girdi. Kapkaççının inşaata saklandığını gören işçiler, şüpheliyi yakalayıp darp ederek hastanelik etti. İşçiler kadının çantasını sahibine teslim etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yerde baygın halde yatan şüpheli daha sonra hastaneye gönderildi.