Kapkaççıyı kamera kaydı ele verdi

Mersin'de, "kapkaç" yöntemiyle bir kişinin içerisinde 711 lira olan poşetini çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.D, Müftü Deresi üzerindeki köprüde yürüdüğü sırada yanına gelerek kendisiyle sohbet eden bir kişinin, içerisinde 711 lira olan poşetini alıp kaçtığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki bir güvenlik kamerasının kapkaç anını kaydettiğini belirledi.

Kayıtları inceleyen polis, görüntülerdeki kişinin, benzer suçlardan kaydı bulunan E.H. olduğunu tespit etti.

Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.