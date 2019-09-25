Son Dakika Haberleri: Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi
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Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi

1 saat önce

SAMSUN'da kapkaç yöntemiyle bir kadının cüzdanını ve telefonunu aldıktan sonra kaçan şüpheli, çevredeki bir vatandaşın kavalaması sonucu kapkaç yaptığı eşyaları atarak kaçtı.

Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi, System.String[]
SAMSUN'da kapkaç yöntemiyle bir kadının cüzdanını ve telefonunu aldıktan sonra kaçan şüpheli, çevredeki bir vatandaşın kavalaması sonucu kapkaç yaptığı eşyaları atarak kaçtı. Polisin, olay yerindeki güvenlik kameralarından takip ettiği şüpheli İbrahim B. (33), kırmızı tişörtünden tespit edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde H.B.'nin (54) cüzdanı ve telefonunu kapkaç yoluyla çalan kırmızı tişörtlü bir şüphelinin başka bir vatandaş tarafından kovalanması sonucu çaldıklarını bırakıp kaçtığı ihbarını aldı. Çevredeki güvenlik kameralarından takibe alınan şüphelinin, kırmızı tişörtünden tanınması sonucu İbrahim B. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:22 Kaynak: DHA
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