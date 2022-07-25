Kapkaççıyı pet şişeyle durdurmaya çalıştı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Kapkaççıyı pet şişeyle durdurmaya çalıştı: O anlar kamerada

25.07.2022 10:30
Kapkaççıyı pet şişeyle durdurmaya çalıştı: O anlar kamerada

Beyoğlu'nda Ukraynalı kadın kapkaççının hedefi oldu.

Beyoğlu'nda Ukraynalı kadın kapkaççının hedefi oldu. Vatandaşlar kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi pet şişeyle müdahale etmeye çalışırken, kapkaççı kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 17 Temmuz Pazar gece saatlerinde Firuzağa Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen Ukraynalı Y.D., telefonla konuşurken kapkaççının hedefi oldu. Arkadan gelen bir kişi, kadının cep telefonunu kaparak kaçtı. Kadının çığlıkları üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Bir kişi elindeki pet şişeyi kapkaççıya savurarak durdurmaya çalışırken, şüpheli ise kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Pencereden atlayarak kaçmak isterken kolunu kırdı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Esenyurt'ta kaldığı tespit edilen Yunus K. polisi görünce kaçmaya çalıştı. Pencereden atlayan şüphelinin kolu kırıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Yunus K.'nın Fatih'te başka bir kadının cep telefonunu çaldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapkaççıyı pet şişeyle durdurmaya çalıştı: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapkaççıyı pet şişeyle durdurmaya çalıştı: O anlar kamerada - Son Dakika
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