Kapkaççıyla uzun süre boğuştu, cep telefonunu çevredekiler getirdi - Son Dakika

Kapkaççıyla uzun süre boğuştu, cep telefonunu çevredekiler getirdi

ADANA'da markete gitmek için evden ayrılan Seda Ö.'nün (30) elindeki cep telefonu, arkasından yaklaşan Şehmuz S. tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Seda Ö.'nün kapkaççıyla boğuşma anları bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan Şehmuz S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Haziran'da akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişi yapmak için evden çıkan Seda Ö.'yü bir süre takip eden bir genç, kadının elindeki telefonu almaya çalıştı. Seda Ö., telefonu bırakmak istemeyince kısa süreli arbede yaşandı. Kapkaççı, kadının elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı. Bu sırada Seda Ö.'nün çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçan şüphelinin peşinde düştü ancak yakalayamadı. Seda Ö.'nün, kapkaççıyla yaşadığı boğuşma çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olaydan kısa bir süre sonra çevredeki iki genç, şüpheliyi yakalayıp elinden telefonu aldı. Şüpheli onlardan da kurtularak kaçıp, izini kaybettirdi. İki genç, cep telefonunu Seda Ö.'ye verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Şehmuz S. (19) olduğu belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen polisler, yaptığı baskında Şehmuz S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Şehmuz S.'nin sorgusunda, Paraya ihtiyacım vardı. Kadını sokakta yalnız yürürken görünce, onu takip edip kapkaç yapmaya karar verdim. Çok pişmanım dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.