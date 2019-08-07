Son Dakika Haberleri: Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest bırakıldı

48 dakika önce

Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest bırakıldıBARTIN - Bartın'da yaşanan kapkaç olayında şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest bırakıldı
BARTIN - Bartın'da yaşanan kapkaç olayında şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bartın'ın Tersane Caddesi mevkinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 12 yaşındaki M.T.'nin telefonla konuşarak yürüdüğünü fark eden H.K. isimli şahıs gizlice yaklaştığı çocuğun elinden telefonu kapıp hızlıca olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince H.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan H.K. emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.
H.K. mahkeme kararı ile Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12 yaşındaki M.T.'nin telefonu ise kendisine teslim edildi.
Bartın, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı
Maaşını alamadı, restoranı yaktı Özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir eyaletinden 3 gündür haber alınamıyor Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:03:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]