Kapkaçın böylesi! Restoranda siparişini bekleyen genç kadınının elinden telefonunu alarak kaçtı - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde kızıyla çarşıya çıkan Elvan Uçtu, bir restoranda yemek siparişi verip, dışardaki masalardan birine oturdu. Bu sırada iş yerinden çıkan bir kişi, Uçtu'nun elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Elvan Uçtu ile bir restoran çalışanı, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

KAMERAYA YAKALANDI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"DAHA TAKSİTLERİ BİTMEMİŞTİ"

Sipariş verdikleri yemeğin gelmesini beklerken olayın yaşandığını ifade eden Elvan Uçtu, "Birisinin beni takip ettiğinden şüphelenmiştim, ancak ihtimal vermedim. Masada oturduğumuz sırada elimdeki telefonu alıp, kaçtı. Ben de peşinden koştum ama yakalayamadım. Daha taksitleri bitmemişti. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi.