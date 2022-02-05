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Kapkaçın böylesi! Restoranda siparişini bekleyen genç kadınının elinden telefonunu alarak kaçtı - Son Dakika

Kapkaçın böylesi! Restoranda siparişini bekleyen genç kadınının elinden telefonunu alarak kaçtı

05.02.2022 19:09

Antalya'da 3 yaşındaki kızıyla birlikte sipariş verdiği yemeği bekleyen 23 yaşındaki Elvan Uçtu'nun elindeki telefonu alan bir kişi kaçarak uzaklaştı. Restoran çalışanı, kaçan şahsın peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde kızıyla çarşıya çıkan Elvan Uçtu, bir restoranda yemek siparişi verip, dışardaki masalardan birine oturdu. Bu sırada iş yerinden çıkan bir kişi, Uçtu'nun elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Elvan Uçtu ile bir restoran çalışanı, şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

KAMERAYA YAKALANDI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Restoranda siparişini bekleyen genç kadınının elinden telefonunu alarak kaçtı

"DAHA TAKSİTLERİ BİTMEMİŞTİ"

Sipariş verdikleri yemeğin gelmesini beklerken olayın yaşandığını ifade eden Elvan Uçtu, "Birisinin beni takip ettiğinden şüphelenmiştim, ancak ihtimal vermedim. Masada oturduğumuz sırada elimdeki telefonu alıp, kaçtı. Ben de peşinden koştum ama yakalayamadım. Daha taksitleri bitmemişti. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

Kapkaçın böylesi! Restoranda siparişini bekleyen genç kadınının elinden telefonunu alarak kaçtı
Kapkaçın böylesi! Restoranda siparişini bekleyen genç kadınının elinden telefonunu alarak kaçtı
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Muratpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapkaçın böylesi! Restoranda siparişini bekleyen genç kadınının elinden telefonunu alarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapkaçın böylesi! Restoranda siparişini bekleyen genç kadınının elinden telefonunu alarak kaçtı - Son Dakika
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