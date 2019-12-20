Kaplan: "Alınan 1 puan iyi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaplan: 'Alınan 1 puan iyi' - Son Dakika Spor

Kaplan: "Alınan 1 puan iyi"

6 saat önce

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geriden gelerek alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

Kaplan:

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geriden gelerek alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.


Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iki takım içinde çok iyi bir maç olduğunu kaydetti.


Rakiplerinin 13 puanda olduğunu ve o nedenle kaybetmemeleri gereken bir maça çıktıklarını dile getiren Kaplan, "İki kez geriye düşmemize rağmen beraberliği yakalamak sevindirici. Alınan bir puan iyi. Rakibimizle aramızdaki mesafe açılmadı. Biz Ankaragücü olarak direnişimizi devam ettiriyoruz. Pes etmiyoruz. İki haftadır geriden gelerek beraberliği yakalıyoruz. Aldığımız puan geçen yıl hayatlarını kaybeden taraftarlarımıza gelsin" dedi. - ANTALYA

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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