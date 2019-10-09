Son Dakika Haberleri: Kaplan'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
Son Dakika Güncel Kaplan'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek

Kaplan'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek

52 dakika önce

Fırat'ın doğusunda ki terör odaklarını temizlemeyi ve bölge güvenliğini arttırmayı hedefleyen Barış Pınarı harekatını desteklediklerini açıklayan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan "Türk ordusunun bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağı Barış Pınarı Harekatına...

Kaplan'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek, System.String[]

Fırat'ın doğusunda ki terör odaklarını temizlemeyi ve bölge güvenliğini arttırmayı hedefleyen Barış Pınarı harekatını desteklediklerini açıklayan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan "Türk ordusunun bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağı Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklerimize dua ediyor, harekatın başarıyla son bulmasını, bölgeye huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu ve Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör odaklarının temizlenmesi, bölgede barış koridorunun oluşturulmasını hedefleyen Barış Pınarı Harekatına destek veren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı açıklamada "Ülkemize ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Harekatının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Harekata katılan askerlerimizin kısa bir süre içerisinde bölgede yuvalanan terör odaklarını temizleyerek ülke güvenliğimize katkı sağlamaları elbette Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışı için büyük önem taşımaktadır. Gün bir olma, birlik olma günüdür. Barış Pınarı Harekatını milletçe kenetlenerek desteklemek, harekata katılan Mehmetçiklerimize elimizden gelen her türlü desteği vermek hepimizin ortak görevi. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil bölge ve dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi. - GAZİANTEP

Huzur, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:14 Kaynak: İHA
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