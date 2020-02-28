Kaplan'dan hain saldırıya tepki - Son Dakika
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Kaplan'dan hain saldırıya tepki

6 saat önce

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İdlib'te Türk askerlerine yönelik düzenlenen alçak saldırıyı kınayarak, herkesin eve iş yerlerini bayrakla donatmaları konusunda çağrıda bulundu.

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TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, İdlib'te Türk askerlerine yönelik düzenlenen alçak saldırıyı kınayarak, herkesin eve iş yerlerini bayrakla donatmaları konusunda çağrıda bulundu.


Başkan Salahattin Kaplan, açıklamasında, " Türkiye'nin milli menfaatleri ile Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için İdlib'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize yönelik alçaksa saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. Türkiye güçlü bir ülkedir. Yapılan saldırı karşılıksız kalmayacaktır. Kalmıyor da. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Türk milleti olarak böyle ortamlarda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, devletimize her anlamda destek olmalıyız. Ev ve işyerlerimizi bayraklarla donatmalı, düşmanlarımıza karşı kenetlenmeliyiz. Bu vesile ile kahraman şehitlerimizi bir kez rahmet ve saygı ile anarken, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
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