Son Dakika Haberleri: Kaplan'dan İzmir'e "Maraton" Projesi

Kaplan'dan İzmir'e "Maraton" Projesi

37 dakika önce

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkan Adayı Mahir Kaplan, EGİAD Ligi ve Spor Kulübünü kurup, 19 Mayıs'ta 7'den 77'ye herkesin katılacağı "1. EGİAD Maratonu"nu organize etmek için düğmeye bastı.

Kaplan'dan İzmir'e
Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkan Adayı Mahir Kaplan, EGİAD Ligi ve Spor Kulübünü kurup, 19 Mayıs'ta 7'den 77'ye herkesin katılacağı "1. EGİAD Maratonu"nu organize etmek için düğmeye bastı.

12 Ocak'ta yapılacak genel kurul için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren EGİAD Başkan Adayı Mahir Kaplan, İzmir ve Ege sporuna yeni bir renk ve heyecan getirecek projesini hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur" sözünden yola çıkan Kaplan, EGİAD Ligi ve Spor Kulübünü kurmak için hazırlık yaparken; ayrıca İzmir'e büyük heyecan getirecek "1. EGİAD Maratonu" organizasyonu için girişimlere başladı. EGİAD üye ve yakınlarının spora daha çok özendirilmesi ve sportif faaliyetlerin amatör düzeye taşınması için gerekli çalışmaları yürüten Kaplan, üyeler arasındaki ilişkilerin sportif faaliyetlerle de geliştirilmesi amaçlıyor.

EGİAD üyeleri ve yakınlarının aktif spora özendirerek üye yakınları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirmesinin hedeflediklerini belirten Mahir Kaplan, "Bölgemizdeki çeşitli branşlarda, üyeler arası U10-U15 seviyelerinde ve kurumsal firmalar arası sporun desteklenmesini önemsiyoruz; ayrıca EGİAD Spor Kulübü için yönetsel ve kurumsal altyapının oluşturulması için çalışmalar yürüteceğiz. Bu hedeflere yönelik EGİAD çatısı altında bir turnuvalar liginin yapılmasının yanı sıra, her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası içinde spor müsabakaları ve organizasyonların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 19 Mayıs'ta '1. EGİAD Maratonu'nu düzenleyip İzmir'de herkesin katılacağı, şenlik havasında geçecek dev bir spor organizasyonunu başlatmak amacındayız. 7'den 77'ye tüm İzmirlilerin hem spor yapmasını sağlayacağız hem de derneğimizin adını farklı bir kulvarda başarıyla duyurmaya çalışacağız. Yine 19 Mayıs 2020'de '30. Yıl Turnuvaları'nı mutlaka düzenlemek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Genç, 19 Mayıs, Ege, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler Suudi Arabistan'da Boşanma Davası Açılan Kadınlara SMS Gönderilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 10:48:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaplan'dan İzmir'e "Maraton" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]