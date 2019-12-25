"Kaplan" isimli köpeğe kemik tümörü ameliyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kaplan' isimli köpeğe kemik tümörü ameliyatı - Son Dakika

"Kaplan" isimli köpeğe kemik tümörü ameliyatı

6 saat önce

Bilecik'te, kemik tümörü hastalığı nedeniyle ameliyat edilen "Kaplan" isimli köpek, sağlığına kavuştu.

Bilecik'te, kemik tümörü hastalığı nedeniyle ameliyat edilen "Kaplan" isimli köpek, sağlığına kavuştu.

Bozüyük ilçesi Saraycık köyünde yaklaşık 20 köpeğe evinin bahçesinde bakan Sülbiye Mumcu, bunlardan birinin rahatsızlandığını fark ederek Bozüyük Belediyesine başvurdu.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatı ile Bursa'da ameliyat kemik tümörü ameliyatı yaptırılarak sağlığına kavuşturulan "Kaplan", Mumcu'ya teslim edildi.

Arka sol ayağı bulunmayan köpek, tedavisinin ilk ayını sahibi Mumcu'nun evinde özel bakımla geçirecek.

Sülbiye Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destekleri için Bozüyük Belediyesine ve ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Mumcu, "Kaplan'a özel bakım yapıldı, şu anda sağlık durumu gayet iyi. Kilo almaması gerektiğini söylediler. Dikişleri olduğu için diğer hayvanların yanına hiç koymadım, evin içinde bakıyorum." dedi.

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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