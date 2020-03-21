Kaplan kardeşlerden örnek karar

Dünyayı kasıp kavuran korona virüse yönelik Türkiye'de de devlet kurumlarının aldığı önlemlere ek olarak özel sektör firmaları da önemli önlem paketleri açıklayarak çalışanlarını mağdur etmeden süreci geçiriyor. Türkiye'nin en büyük halı firmalarından birisi olan Kaplan Kardeşler Halı da işçilerinin evde kalmaları şartı ile 15 gün tesisleri kapatmaya ve işçilerine maaşlarını kesintisiz ödeme yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere özel sektörde büyük destek verirken Türkiye'nin en büyük halı tesislerine sahip olan Kaplan Kardeşler de çalışanlarına evde kalmaları şartıyla iki gün ücretli izin verdi. Kaplan Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kaplan Kardeşler Halı ve diğer Grup Firmalarımız mevcut durumu göz önüne alarak çalışanlarımızın sağlığını düşünerek çalışanlarımızın maaşını ödeyerek ev de kalmaları koşulu ile üretime iki hafta ara verdik" dedi. Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolunun Sağlık Bakanlığının aldığı önlemlere uymak olduğunu da ifade eden Salahattin Kaplan sorunun çözümü için herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Milletçe kenetlenerek başaracağız"

Dünyayı sarsan korona virüs salgınından korunmak için yetkililerin uyarılarına vatandaşların kulak vermesini ve uyarılara dikkat etmesi gerektiğini de ifade eden Salahattin Kaplan "Bu zorlu süreci ancak el birliğiyle kenetlenerek atlatabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın uyarılarına hep birlikte uymak zorundayız. Önlemler tek başına yeterli değil. Önemli olan alınan önlemlere ve kararlara milletçe uymaktır. Vatandaşlarımızın özellikle yaşlılarımızın uyarıları dikkate almasını temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi - GAZİANTEP