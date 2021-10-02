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Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı - Son Dakika

Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı

02.10.2021 12:47

Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı.

Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte kiraların artması sonucu öğrencilerin yurtları tercih etmesi ülke genelinde yurt problemi yaşanmasına neden oldu. Reşadiye İlçe merkezinde barınma sorunu yaşayan öğrenciler için kaplıca oteli devreye sokuldu. Reşadiye Belediyesi tarafından özelleştirilen kaplıca otelinin bir bölümü yurt ve barınma sorunu yaşayan kız öğrencilere tahsis edildi. Otelin en üst katında bulunan 10 odası kız öğrencilerin kullanımına açıldı. Reşadiye Belediyesi Kaplıca Oteli İşletme Müdürü Ömer Çetin, kız öğrencilerin yurt veya evlerine yerleşen kadar ücretsiz olarak barınmaları için çözüm ürettiklerini söyledi. Öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını Reşadiye Kaymakamlığı ve Reşadiye Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Çetin, "Devletimiz tarafından yeni yurt binalarına başlandı. Bizde o sıkıntılar bitene kadar bu işe katkıda bulunmak istedik. Öğrencilerimizden herhangi bir ücret talep etmeden yurt çıkana kadar yada eve geçene kadar burada misafir edeceğiz" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Reşadiye Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler ise yurt sorunu nedeni ile kendilerine yer tahsis edilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı
Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı
Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı
Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı

Üniversite, Hisarcık, Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaplıca otelinin kapıları barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine açıldı - Son Dakika
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