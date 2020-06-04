Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi - Son Dakika

Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavisüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, kaplıcalarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren masaj ile toplu egzersizlerin ve hamamlarda köpük masajı ya da kese gibi uygulamaların bulaşı açısından riskli olduğu için...

Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavisüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, kaplıcalarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren masaj ile toplu egzersizlerin ve hamamlarda köpük masajı ya da kese gibi uygulamaların bulaşı açısından riskli olduğu için yapılmaması gerektiği belirtildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, rehbere "Kaplıcalarda Alınması Gereken Önlemler" ve "Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Alınması Gereken Önlemler" başlıklı tedbirler eklendi.

Kaplıcaların çok sayıda kullanıcının aynı anda bulunabildiği ortamlar olması nedeniyle Kovid-19 bulaşması açısından önlem alınması gereken yerler olduğu vurgulanan rehberde, kaplıcalardaki kalabalık alanlardan uzak durulması, sosyal mesafenin korunması gerektiğinin altı çizildi. Ortak kullanılan sıra banyosu, kaplıca havuzları, fizik tedavi üniteleri, soyunma kabinleri gibi alanların ve kapı kollarının, tırabzan, duş düğmeleri, şezlonglar, koltuklar, banklar gibi yüzeylerin hastalığın bulaşması açısından risk taşıdığına işaret edilen rehberde bu alanların temizliğinin önemine dikkat çekildi.

Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınılması, ellerin su ve sabunla yıkanması ya da el antiseptiği kullanılmasının önemi vurgulanan rehberde, personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisinin kayıt altına alınması gerektiğine değinildi.

Günlük ateş ölçümü yapılacak personelin tümünün buharlı ortamlar dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında kurallara uygun olarak maske takacağı belirtilen rehberde, "Kaplıcalarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan sosyal mesafeye uyulmalı. Çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalı. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır. Bir metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı." bilgisine yer verildi.

Kaplıcaları kullanan müşterilere yönelik önlemlerden öne çıkan maddeler şöyle sıralandı:

"- Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, Kovid-19 ve temaslısı olan kişiler kaplıcaları kullanmamalı. Bunun için girişte sağlık beyanı alınmalı, ateş ölçümü yapılmalı.

Kişiler sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılmalı. Sosyal mesafenin sağlanamadığı sıra banyosu gibi alanlarda, banyolar bir rehbere göre atlanarak kullanılmalı.

Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, soyunup giyinirken ya da dinlenirken kişiler maske takmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

El hijyenine dikkat edilmeli. Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştamal getirmesi/kullanması teşvik edilmeli. Havlular kişiye özel olmalı.

Temas riskini artıracağından kaplıca havuzu ve sıra banyosunda uzun süre kalınmamalı.

Kovid-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış, bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar, havuz ve banyolara alınmamalı. Çocuklar, sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından ebeveyn gözetiminde havuz ve banyoları kullanmalı."

"Odalara özel rezerve edilen havuzlarda sosyal mesafe şartı aranmayacak"

Kaplıcaların mümkünse randevuyla çalışması gerektiğine dikkati çekilen rehberde, yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınması gerektiğinin altı çizildi. Rehberde, kaplıca alanlarında Kovid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablonun asılmasına işaret edilerek diğer tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı:

"- Kaplıcalarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren masaj ve gibi uygulamalar Kovid-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalı. Ayrıca toplu egzersiz gibi uygulamalar da yapılmamalı.

Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmeli.

Kaplıcalarda tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmalı.

Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama lavaboları oluşturulmalı, kaplıca girişinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalı.

Bütün kullanım alanlarında özellikle havuz girişlerinde kullanıcıların duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak yerler ve düzenekler bulunmalı ve kullanımı zorunlu hale getirilmeli.

Kaplıca havuz alanlarında, çalışanlar dahil 4 metre kareye 1 kişi ve yine kaplıca havuzu içinde 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli. Havuz içinde kişiler sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumalı. Odalara özel rezerve edilen havuzlarda sosyal mesafe şartı

aranmaz.

Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklarla yapılmalı.

Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1 metre olmalı. Havuz kenarında yeme-içme olmamalı. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalı, yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmeli.

Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalardaki uygulamalar sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli, odalarda çoklu kullanıma izin verilmemeli. İşletme tarafından sunulan peştamal, bornoz ve havlular ambalajlı olmalı."

"Köpük masajı ya da kese gibi uygulamalar yapılmamalı."

Öte yandan rehberde, Kovid-19'a neden olan virüsün insanlara hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerden bulaştığı yönünde bilgi olmadığı vurgulanarak "Uluslararası kabul görmüş seviyelerde klor kullanarak uygun şekilde arıtılmış suyla iyi çalışan, temiz tesislerin Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü için yeterli dezenfeksiyon sağladığı düşünülmektedir." bilgisine yer verildi.

Rehberde, "Çok sayıda kullanıcının aynı anda bulunabildiği ortamlar olması nedeniyle bu tesisler, Kovid-19 bulaşması açısından risklidir. Bu nedenle Kovid-19 açısından güvende olmak için hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerdeki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir." uyarısında bulunuldu.

Rehberde ayrıca şunlar kaydedildi:

"Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde sosyal mesafenin korunamamasının yanı sıra ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, bu alanlardaki ortak oturma alanları, göbek taşı, tahta ya da beton bankların ortak kullanımı ile musluk, duş ekipmanlarındaki yüzeylere dokunmak, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları, bankları gibi ortak alanlar ve yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır. Bu alanlar sıklıkla temizlenmeli."

Çalışan personele ait bilgilerin kayıt altına alınması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği belirtilen rehberde, hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde hizmet verme sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi. Bir metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maskenin yeterli olduğuna işaret edilen rehberde, diğer tedbirlerden öne çıkanlar şöyle:

"- Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven ve yüz koruyucu kullanmalı. Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılmalı, ağızdan ağıza solunum tercih edilmemeli.

Hamam tası, kese, lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye özel olmalı ve başka bir müşteride kullanılmamalı. Bu malzemelerin kişide olmaması durumunda kullanılmak üzere paketli olarak yeterli sayıda tesiste bulundurulmalı. Hamam tası ortak kullanılacaksa her müşteri sonrasında su ve sabunla yıkanmalı.

Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde uzun süre kalınmamalı. Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuziler mümkünse randevu ile çalışmalı. Yapılan bütün işlemler kayıt altına alınmalı.

Hamamlarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren köpük masajı ya da kese gibi uygulamalar Kovid-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalı.

Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalı.

Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli, dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1 metre olmalı.

Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalı."

Kaplıca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:27 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kaplıca, sauna, jakuzi ve kapalı havuzlara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi - Son Dakika
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