Kaplıca ve termal otellerin idare payları ötelendi - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, kaplıca ve termal otellerin idare paylarının ötelendiğini bildirdi.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle büyük problemler yaşayan turizm sektörünün sorunları üzerinde sürekli çalıştıklarını kaydetti.

Dünya'da olduğu gibi ülkede de bu sektörün salgından olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Özkaya, yapılan düzenlemenin termal turizm sektörüne can suyu olacağını belirtti.

Salgının olumsuz etkilerinin devam ettiğini dile getiren Özkaya, şöyle devam etti:

"İmzası bulunan madde teklifi ile ilgili olarak 'geçici 6. madde' sayesinde salgından etkilenen termal turizmin merkezi konumundaki ilimiz işletmecilerine büyük bir kolaylık getirmiş oluyoruz. 2020 yılında tahsil edilmesi gereken idare paylarının, başvuru şartı aranmaksızın, 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesini sağlıyoruz. Ayrıca bu alacaklara herhangi bir faiz veya zam uygulanmayacak. Düzenleme, sadece Afyonkarahisar'a değil ülkedeki tüm kaplıca ve termal otellerine fayda getirecek. İnşallah yeniden otellerin ve işletmelerin dolup taştığı günlere erişeceğiz. O günlere kadar hükümet olarak işletmelerimize destek olmanın gayretindeyiz."