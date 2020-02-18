Kaplıcada konaklayan misafirlere Sandıklı gezdiriliyor - Son Dakika

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında konaklayan tatilciler, belediye tarafından düzenlenen turlara katılarak ilçeyi yakından tanıma fırsatı buluyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, tarafından başlatılan uygulama ile kaplıcada konaklayan misafirler, Sandıklı'dan kaldırılan ücretsiz araç ve tur rehberi ile ilçeyi gezerek tanıma fırsatı buluyor.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, tur gezilerinin yaz aylarına doğru daha da artırılacağını ifade eden Başkan Mustafa Çöl, "Kaplıcalarımızda konaklayan misafirlerimiz için düzenlenen şehir turlarını ilerleyen zaman dilimlerinde değişik yerler ekleyerek büyüteceğiz. İlçemizi yakından tanıma fırsatı bulan misafirlerimizin olumlu geri dönüşleri bizleri son derece mutlu ediyor. Bunun yanında yöreye özgü ürünleri alan misafirlerimiz de ilçemiz esnafına katkı sağlıyor." dedi.