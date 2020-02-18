Kaplıcada konaklayan misafirlere Sandıklı gezdiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaplıcada konaklayan misafirlere Sandıklı gezdiriliyor - Son Dakika

Kaplıcada konaklayan misafirlere Sandıklı gezdiriliyor

7 saat önce

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında konaklayan tatilciler, belediye tarafından düzenlenen turlara katılarak ilçeyi yakından tanıma fırsatı buluyor.

Kaplıcada konaklayan misafirlere Sandıklı gezdiriliyor, System.String[]

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında konaklayan tatilciler, belediye tarafından düzenlenen turlara katılarak ilçeyi yakından tanıma fırsatı buluyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, tarafından başlatılan uygulama ile kaplıcada konaklayan misafirler, Sandıklı'dan kaldırılan ücretsiz araç ve tur rehberi ile ilçeyi gezerek tanıma fırsatı buluyor.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, tur gezilerinin yaz aylarına doğru daha da artırılacağını ifade eden Başkan Mustafa Çöl, "Kaplıcalarımızda konaklayan misafirlerimiz için düzenlenen şehir turlarını ilerleyen zaman dilimlerinde değişik yerler ekleyerek büyüteceğiz. İlçemizi yakından tanıma fırsatı bulan misafirlerimizin olumlu geri dönüşleri bizleri son derece mutlu ediyor. Bunun yanında yöreye özgü ürünleri alan misafirlerimiz de ilçemiz esnafına katkı sağlıyor." dedi.

Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:24:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaplıcada konaklayan misafirlere Sandıklı gezdiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]