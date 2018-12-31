Kaplıcalar Bölgesindeki "Şifa Şelalesi" Dondu

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde kaplıcalar bölgesindeki termal suyun aktığını "Şifa Şelalesi" etkili soğuk hava nedeniyle dondu.
Sandıklı'da sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçe sınırlarında bulunan Hüdai Kaplıcaları bölgesinde 800 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkan termal suların aktığı Şifa Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle dondu. Kaplıcaya gelen tatilciler, donan şelale önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul
'dan tatil için Hüdai Kaplıcalarına gelen İlyas Ergün, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesiyle termal suyun aktığı şifa şelalesinde oluşan don nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıkmış. Biz de bu görüntüyü değerlendirmek adına fotoğraf çekiyoruz, özçekim yapıyoruz. İlerde bir anı kalsın diye." dedi. Yalova
'dan tatil için kaplıcalara gelen Nurettin Yılmaz
, oluşan sarkıtların ayrı bir güzellik kattığını dile getirerek "Soğuk hava şelalede sarkıtları meydana getirmiş. Güzel bir görüntü olmuş." diye konuştu.