Kaplıcalar, 'kaplıca suyu takip sistemi' ile denetleniyor - Son Dakika

ÜLKE genelinde bulunan kaplıcalar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'nın geliştirdiği 'Kaplıca Suyu Takip Programı' ile denetleniyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı'nın geliştirdiği sistem ile Türkiye'de 40 ilde bulunan 262 kaplıcanın suyu izleniyor. Kaplıcalardan 3 ayda bir alınan numuneler laboratuvarda incelenerek temiz olup olmadığı kontrol ediliyor. Uygunsuzluk tespit edilen kaplıcalara cezai işlem uygulanıyor veya kapatılıyor.

'KAPLICALARIN DURUMU İNTERNETTEN GÖRÜLEBİLİR'Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, geliştirdikleri sistem sayesinde vatandaşların 'kaplica.saglik.gov.tr' adresine girerek, gidecekleri kaplıcanın durumunu görebileceklerini söyledi. Özer, "Türkiye'de 40 ilde 262 kaplıca bulunuyor. Kaplıcalardan 3 ayda bir numune alıyoruz ve denetleme yapıyoruz. Yine yılda bir defa bakanlık olarak ayrıca denetliyoruz. 3 yılda bir de kaplıcanın kaynağından su numunesi alarak inceleme yapıyoruz. Suyun yapısında bir değişiklik varsa ya faaliyetini durduruyoruz ya da çeşitli uyarılarda bulunarak cezai işlem uyguluyoruz. Kaplıcalara gitmek isteyen vatandaşlar, internet sitesine girip hangi kaplıcanın ne durumda olduğunu görebilir ve ona göre bir seçim yapabilirler" dedi.'İZİNLENDİRME SÜREÇLERİMİZ VAR'Özer, 'Kaplıca Suyu Takip Programı' sayesinde Türkiye'de bulunan kaplıca sularının izinlendirme ve ruhsatlandırma süreçlerini takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki bütün kaplıcaların ruhsatlandırma prosedürlerini biz takip ediyoruz. Herhangi bir bölgede faydalı bir su çıktığı zaman bakanlığa müracaat ediyorlar. Onları Tıbbı Endikasyon Kurulu'na gönderiyoruz. Önce tahlil yaptırılıyor sonra endikasyon yapılıyor. Eğer şifalı olduğu değerlendiriliyorsa oraya kaplıca açılması için izinlendirme süreçlerimiz var. Bizim çıkardığımız yönetmelik de valiliklerimiz tarafından izinlendiriliyor. Biz bunları aynı zamanda kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız için 'kaplica.saglik.gov.tr' adlı sitemizden ülkemizin herhangi bir yerinde gidecekleri kaplıcaların lokasyonunu belirledikleri taktirde o lokasyondaki kaplıcanın özelliklerini sistem üzerinden görüp ona göre davranabilirler."