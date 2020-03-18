Kaplıcalar sessizliğe büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaplıcalar sessizliğe büründü - Son Dakika

Kaplıcalar sessizliğe büründü

6 saat önce

Yalova'nın en önemli turistim noktalarından birisi olan Termal ilçesindeki kaplıca tesisleri de virüsle mücadele önlemleri kapsamında kapatılınca her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği sıcak su havuzları da boş kaldı.

Kaplıcalar sessizliğe büründü, System.String[]

Yalova'nın en önemli turistim noktalarından birisi olan Termal ilçesindeki kaplıca tesisleri de virüsle mücadele önlemleri kapsamında kapatılınca her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği sıcak su havuzları da boş kaldı.


Yalova'nın Termal ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen termal Kaplıcaları da Korona Virüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararla kapatıldı. Halkın dolaşabildiği ancak hizmetlerinden yaralanamadığı kaplıcalardaki boş havuzları görenler ise adeta şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Zira bu havuzlar yılın her günü yerli ve yabancı turistler tarafından kullanılıyor. Özellikle Ortadoğu ve Rusya'dan gelen turistlerin büyük ilgisini çeken bu havuzların şifalı sularından faydalanmak için ülkenin birçok noktasından yerli turistler de termal ilçesine akın ediyor. Tesisin alınan önlemler çerçevesinde kapatılması sonrasında tesis yöneticileri havuzları boşaltıp dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiler. Ardından yeniden doldurulan havuzlar yasakların kalkacağı güne kadar hiç kimseyi kabul etmeyecek. - YALOVA

Kaplıca, Termal, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor         
10:03
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:25:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaplıcalar sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]