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Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu - Son Dakika

Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu

01.08.2021 13:00

Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu Erzincan'da bulunan ve cilt, romatizma, damar sertliği, sedef hastalıklarına iyi gelen, su sıcaklığı kış sezonunda dahi 23 ila 33 dereceyi bulan kaplıcalar yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da bulunan ve cilt, romatizma, damar sertliği, sedef hastalıklarına iyi gelen, su sıcaklığı kış sezonunda dahi 23 ila 33 dereceyi bulan kaplıcalar yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Erzincan Ekşisu Mesire alanının yakınlarında bulunan jeotermal tesis romatizmal ve eklem hastalıkları dışında birçok hastalığın tedavisinde de kullanıyor. 12 adet havuzu ile hizmet veren kaplıcalar randevu sistemi ile çalışıyor. Tesis içerisinde duşa kabin, soyunma odası ve dinlenme odasının yanı sıra yaklaşık 30 dekarlık bir alanda da gelen vatandaşlar rahatça sıralarını bekleyebiliyor. 5 dakikada boşaltılıp doldurulabilen havuzların içerisindeki su miktarını da isteğe göre ayarlayabiliyor.

Cilt hastalıklarına iyi geldiğini öğrendiği için gelen vatandaşlardan Aybars Gül, "Cilt, deri, kas ve eklem hastalıklarına iyi geldiğini öğrendik. Su gayet güzel. Ilık, çok sıcak da değil, soğuk da değil. Yüzülecek çok bir alanı olmasa da şifa niyetiyle gayet güzel eğlenilebiliyor. Suyun derinliği, metre karesi oldukça uygun. Herkese de tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaplıcalarda bulunan bir başka vatandaş ise, "Erzincan'a defalarca geldik, bu kaplıca tesisinden faydalandık. Birçok şehirde de gittik ama buranın ki ayrı güzel. Suyun sıcaklığı, seviyesi diğerlerine nazaran bence daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Erzincan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü İbrahim Saffet Erbaş kaplıcalar hakkında genel bilgi vererek, "Tesisimiz de 12 ayrı havuzumuz var. Yaklaşık 37 derece sıcaklıkla çıkan karbondioksit gazıyla çıkan bir suyumuz var. Bu sudan önce karbondioksit gazını ayrıştırıp dinlendirme havuzuna alıyoruz. Orada sıcaklığın düşmemesi için belli bir ısıtma yöntemiyle belli bir sıcaklıkta tutarak dinlendirdikten sonra havuzlarımıza veriyoruz. Kişisel olarak havuza giren her kişi için ayrı bir su gelmekte ve 1 saat sonra da otomatik olarak boşalmaktadır. Özellikle temizlik ve hijyen kurallarına riayet ederek vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'ndan aldığımız rapora göre eklem rahatsızlıklarına, romatizmal rahatsızlıklara, spor yaralanmalarına, kas hastalıklarına iyi geldiğine dair düzenlenen raporumuz var. Doktor raporları neticesinde 2 hafta 3 hafta burada suya giren ve tedavi gören insanlarımız da var. Zaten bu raporla gelen insanlarımıza da ayrı bir indirim yapıyoruz. Engellilerimize aynı şekilde indirim yapıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarımıza da aynı şekilde indirimlerimiz var. Bir saatlik süre zarfında vatandaşlarımızı, odaya girdiğinde aşağı yukarı 35 derece sıcaklığında ki bu sudan faydalanabilirler. Fosfor ve kükürtlü suyun aynı zamanda cilt hastalıklarına da iyi geldiğini biliyoruz. Vatandaşlarımızı özellikle yaz ayarında yoğun bir şekilde kullanılan kaplıcalarımıza davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu
Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu
Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu
Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaplıcalar şifa arayanların uğrak yeri oldu - Son Dakika


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