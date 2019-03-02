Son Dakika Haberleri: Kaplıcalara Ücretsiz Servis Hizmeti

Kaplıcalara Ücretsiz Servis Hizmeti

31 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalara ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlık turizmini desteklemek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Kaplıcalara Ücretsiz Servis Hizmeti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalara ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlık turizmini desteklemek amacıyla ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Filosuna kattığı yeni araçlarla ulaşım alanında kentteki birçok sorunu çözen ve kırsal mahallelere ulaşım hizmeti sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalara ulaşımı sağlamak ve turizme katkı sunmak amacıyla ücretsiz servis hizmeti vermeye başlattı. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Diyarbakır'da ikamet eden vatandaşların da yararlanabileceği hizmet kapsamında hafta sonu ücretsiz servis sunulacak. 02 Mart 2019 Cumartesi günü 1 otobüs ile başlayacak servis hizmetinde saat 11.00'de Diyarbakır'dan gidiş, 17.00'de ise Çermik'ten çıkış yapılacak. Aracın güzergahı ise şöyle:

"Batı İlçe Garajı, Kadın Doğum Hastanesi, Ceylan AVM, Kantar, Tesisler, Ninova AVM, Seyrantepe, Elazığ Yolu ve Çermik Kaplıcalar". - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik, Diyarbakır, Güncel
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