Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli sıcak su kaynaklarına sahip Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, ilçenin tanıtımını yapmak için bu kez farklı bir yöntem denedi.

BİRLİKTE HAVUZA GİRDİLER

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcalara giden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, yanındakilerle birlikte havuza girip yerli ve yabancı turistleri Diyadin'e davet etti.

"TÜM ÜLKEYİ DAVET EDİYORUZ"

Havuzun içinde özellikle şifa arayanlara seslenen Balcı, "Bugün yorucu bir günün ardından Diyadin Kaplıcalarındayız. Tüm vatandaşlarımızı da Diyadin Kaplıcalarına davet ediyoruz. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Diyadin diyoruz" ifadelerini kullandı.