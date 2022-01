Kaplıcaya giren mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika

Türkiye'nin değişik illerindeki fotoğraf tutkunları, Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaplıcaya giren manda ve atları fotoğraflamak için kente geliyor.

Yazın yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Budaklı köyündeki kaplıca, kışın da sıcak suya giren manda ve atları çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü köyde, kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı ahırlardan dışarıya çıkarılamayan manda ve atlar, sahipleri tarafından belirli aralıklarla kaplıcaya götürülerek yıkanıyor.

Fotoğraf tutkunları da bölgede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buharlaşmanın yoğun yaşandığı 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada yıkanan manda ve atları görüntülemeye çalışıyor.

Farklı illerden kente gelen fotoğrafçılar, sıcak sudaki manda ve atların sırtından kaplıcaya dalış yapan gençleri de fotoğraf karelerine yansıtıyor.

"Tüm fotoğraf tutkunlarını buraya bekliyoruz"

Van'dan gelen fotoğrafçı Rıdvan Süslü, AA muhabirine, kaplıcanın yaz ve kış turistlerin ilgi gösterdiği bir yer olduğunu söyledi.

Köylülerin kışın uzun süre ahırda kalarak kirlenen hayvanlarını temizlemek amacıyla kaplıcaya getirdiğini anlatan Süslü, şöyle konuştu:

"Her yıl yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde burayı ziyaret ederek fotoğraflıyoruz. Buraya defalarca geldik ama doyum olmuyor. Buradan çekilen birçok fotoğrafın sadece ülkemizde değil, dünya çapında ödül aldığını biliyoruz. Bölge halkı için çok kıymetli. Buraya gelmek için yüzlerce kilometre yol yapıyoruz. Şartlar her ne kadar zor olsa da her seferinde buranın tadını fazlasıyla alıyoruz. Burası fotoğrafseverlerin, fotoğrafa ilgi duyanların uğrak noktası olabilecek bir yer."

Mardin'den gelen fotoğrafçı Mustafa Kılıç ise bölgede fotoğraf tutkunlarını cezbedecek güzelliklerin olduğunu ifade etti.

Eşsiz bir bölgede başka yerde benzeri olmayan bir olayı görüntülediklerini aktaran Kılıç, "Hayvanların suya girmesi, çocukların ve gençlerin atların üzerinden suya atlayarak eğlendiği bir yerdeyiz. Burada çektiğimiz fotoğraflarla hem arşivimizi zenginleştiriyoruz hem de değişik fotoğraf kareleri yakalıyoruz. Türkiye ve yurt dışındaki bütün fotoğrafçıları buraya davet ediyorum. At ve mandaların girdiği kaplıcada eşsiz görsel şölen oluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar, buranın güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Van'dan Budaklı kaplıcasına gelen ve kaplıcayı ilk defa gördüğünü belirten Seyithan Seyvanoğlu da "Burayı çok beğendim. Mandaların ve atların burada yıkanması ilgi çekici." dedi.