Üye Girişi
Kaplıcaya giren mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika

Kaplıcaya giren mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

23.01.2022 11:34
Kaplıcaya giren mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu

Türkiye'nin değişik illerindeki fotoğraf tutkunları, Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaplıcaya giren manda ve atları fotoğraflamak için kente geliyor.

Türkiye'nin değişik illerindeki fotoğraf tutkunları, Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaplıcaya giren manda ve atları fotoğraflamak için kente geliyor.

Yazın yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Budaklı köyündeki kaplıca, kışın da sıcak suya giren manda ve atları çekmek isteyen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü köyde, kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı ahırlardan dışarıya çıkarılamayan manda ve atlar, sahipleri tarafından belirli aralıklarla kaplıcaya götürülerek yıkanıyor.

Fotoğraf tutkunları da bölgede etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buharlaşmanın yoğun yaşandığı 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada yıkanan manda ve atları görüntülemeye çalışıyor.

Farklı illerden kente gelen fotoğrafçılar, sıcak sudaki manda ve atların sırtından kaplıcaya dalış yapan gençleri de fotoğraf karelerine yansıtıyor.

"Tüm fotoğraf tutkunlarını buraya bekliyoruz"

Van'dan gelen fotoğrafçı Rıdvan Süslü, AA muhabirine, kaplıcanın yaz ve kış turistlerin ilgi gösterdiği bir yer olduğunu söyledi.

Köylülerin kışın uzun süre ahırda kalarak kirlenen hayvanlarını temizlemek amacıyla kaplıcaya getirdiğini anlatan Süslü, şöyle konuştu:

"Her yıl yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde burayı ziyaret ederek fotoğraflıyoruz. Buraya defalarca geldik ama doyum olmuyor. Buradan çekilen birçok fotoğrafın sadece ülkemizde değil, dünya çapında ödül aldığını biliyoruz. Bölge halkı için çok kıymetli. Buraya gelmek için yüzlerce kilometre yol yapıyoruz. Şartlar her ne kadar zor olsa da her seferinde buranın tadını fazlasıyla alıyoruz. Burası fotoğrafseverlerin, fotoğrafa ilgi duyanların uğrak noktası olabilecek bir yer."

Mardin'den gelen fotoğrafçı Mustafa Kılıç ise bölgede fotoğraf tutkunlarını cezbedecek güzelliklerin olduğunu ifade etti.

Eşsiz bir bölgede başka yerde benzeri olmayan bir olayı görüntülediklerini aktaran Kılıç, "Hayvanların suya girmesi, çocukların ve gençlerin atların üzerinden suya atlayarak eğlendiği bir yerdeyiz. Burada çektiğimiz fotoğraflarla hem arşivimizi zenginleştiriyoruz hem de değişik fotoğraf kareleri yakalıyoruz. Türkiye ve yurt dışındaki bütün fotoğrafçıları buraya davet ediyorum. At ve mandaların girdiği kaplıcada eşsiz görsel şölen oluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılar, buranın güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Van'dan Budaklı kaplıcasına gelen ve kaplıcayı ilk defa gördüğünü belirten Seyithan Seyvanoğlu da "Burayı çok beğendim. Mandaların ve atların burada yıkanması ilgi çekici." dedi.

YORUMLAR
500

Güroymak, Türkiye, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaplıcaya giren mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika


KKTC'de seçim zamanı! Halk bugün sandık başında KKTC'de seçim zamanı! Halk bugün sandık başında         
11:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz         
11:27
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
11:27 KKTC'de seçim zamanı! Halk bugün sandık başında
11:26 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz
11:26 Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
11:25 Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi
11:09 Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı
10:55 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu
10:53 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler
10:37 Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
10:16 Son Dakika! Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
09:53 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 11:40:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kaplıcaya giren mandalar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement