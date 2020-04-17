Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu - Son Dakika

Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu
6 saat önce
Antalya'da bulunan Dokuma Park'ta çalışan işçilerin peşine takılan kaplumbağa görenleri hem şaşkına çevirdi hem de güldürdü.
Antalya'da bulunan Dokuma Park'ta çalışan işçilerin peşine takılan kaplumbağa görenleri hem şaşkına çevirdi hem de güldürdü. Kepez Belediyesi'ne ait Dokuma Park, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Ancak park içerisinde belediye tarafından çalışmalar devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar düzenleme çalışmaları için dün parka gitti. Parkta çalışanların peşine bir kaplumbağa takıldı. Gün boyu çalışanların peşinde gezen kaplumbağa bir işçinin ayakkabısıyla ise ilginç anlar yaşadı. Yavaş hareket etmeleriyle bilinen kaplumbağlara nazaran, parktaki bu kaplumağa işçinin peşinden gitmeye çalıştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüzünü güldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:25 Kaynak: DHA
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