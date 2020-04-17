Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu - Son Dakika

Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu

6 saat önce

ANTALYA'da bulunan Dokuma Park'ta çalışan işçilerin gün boyu arkasından giden kaplumbağa, görenleri gülümsetti.

Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu, System.String[]

ANTALYA'da bulunan Dokuma Park'ta çalışan işçilerin gün boyu arkasından giden kaplumbağa, görenleri gülümsetti.

Kepez Belediyesi'ne ait Dokuma Park, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı. Park içinde belediye ekipleri ise çalışmalarını sürdürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar, düzenleme çalışmaları için dün parka gitti. Bu sırada parkta çalışanların arkasından kaplumbağanın gittiği görüldü. Gün boyu işçilerin peşinden giden kaplumbağanın, bir çalışanın ayakkabısına çarpması ise güldürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, izleyenleri gülümsetti.


Kepez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:41 Kaynak: DHA

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