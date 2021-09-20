Kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Erdek'te arazide çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü. Yanan otların arasında kalan kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.

Zeytinli Mahallesinde otluk ve sazlık arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Sahilde denize giren yazlıkçıların büyük panik yaptığı yangında bir kaplumbağa itfaiye erinin dikkati sayesinde telef olmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye eri kaplumbağayı eline alarak su verdi. Hayata tutunan kaplumbağa tekrar araziye salındı. - BALIKESİR