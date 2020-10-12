Kaplumbağadan ilham alan üniversiteli 7 genç "su altı drone" prototipi üretti - Son Dakika

Kaplumbağadan ilham alan üniversiteli 7 genç "su altı drone" prototipi üretti

12.10.2020 11:07

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) öğrenim gören 7 arkadaş, iki yıllık çalışmalarının sonucunda ürettikleri su altı drone prototipini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te görücüye çıkardı.

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) öğrenim gören 7 arkadaş, iki yıllık çalışmalarının sonucunda ürettikleri su altı drone prototipini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te görücüye çıkardı.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Abdulkadir Yıldırım, Fatih Elibol ve Bayram Er, Makine Mühendisliği Bölümünden Mert Koçak ve Erkin Öz, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Mert Yılmaz ve Sefa Eren, TEKNOFEST'e katılmak için ekip oluşturdu.

Su altı teknolojisiyle ilgili araştırma yapan gençler, aralarından 3'ünün paylaştığı öğrenci evinin 20 metrekarelik odasında iki yıllık çalışma sonucunda ürettikleri prototipe, eski Türkçe'de "su cini" anlamına gelen "Ardov" ismini verdi.

Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sabri Bıçakçı'nın danışmanlığındaki projede, gövdesi elle üretilen cam elyaf kompozit olan cihaza bir drone motorunu modifiye ederek yerleştiren 7 arkadaş, yazılımı da kendileri yaptı.

Maliyeti yaklaşık 6 bin lira olan cihazın batık araştırması, sudaki kayıp bir şeyin bulunması ve su altı arama kurtarma ve temizlik gibi işlevleri bulunuyor.

Gençler, TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda 129 proje arasında finale kalarak 21'inci seçilen cihazı geliştirip su altı kablosuz haberleşme özelliğini eklemeyi hedefliyor.

AA muhabirine proje hakkında bilgi veren takım lideri Abdülkadir Yıldırım, üniversitede oluşturdukları grupla Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) topluluğuna üye olduklarını söyledi.

Cihazın özelliklerine ilişkin Yıldırım, "Aracı deri sırtlı deniz kaplumbağalarından ilham alarak tasarladık. Dış kabını cam elyaf kompozit yöntemiyle kendimiz imal ettik. Yine normalde drone motoru olarak kullanılan motorları suya karşı yalıttık. Pervaneler ve kol tutamakları, 3D yazıcıdan çıkartarak kendimiz imal ettik." dedi.

Yıldırım, TEKNOFEST'in kendileri için çok iyi bir tecrübe olduğunu, bu platformda eksikliklerini ve diğer takımların çalışmalarını görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

"Şimdiki amacımız önümüzdeki yıl TEKNOFEST'te birinci olmak"

Mert Koçak da cihazın, manipüle kolu ve motoru sayesinde istenilen yöne doğru hareket ettirilebildiğini anlattı.

Su altından numune alma ve çöp toplama gibi işlevlere sahip prototipin, kamerası sayesinde araştırmalarda kullanılabileceğini ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Aracın en büyük sıkıntısı kablolu olması. Bizim amacımız ise aracın üzerinde kablosuz haberleşme sağlamak. Radyo dalgaları ve wifi dalgaları suyun altında gitmediği için şu anda akustik iletişimle ilgili çalışmalar var, biz de buna yöneldik. Amacımız, su altında kablosuz iletişimi sağladıktan sonra bunu su altı haritalandırma görevinde veya sismik araştırmalarda kullanmak. Bunun için bize öncelikle motorlar ve laboratuvar ortamı gerekiyor. Daha güzel, daha kompakt tasarım yapmak istiyoruz. Şimdiki amacımız önümüzdeki yıl TEKNOFEST'te birinci olmak. Daha sonra ise bir şirket kurarak su altı üzerine yeni teknolojiler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kaplumbağadan ilham alan üniversiteli 7 genç su altı drone prototipi üretti
Kaplumbağadan ilham alan üniversiteli 7 genç su altı drone prototipi üretti
Kaplumbağadan ilham alan üniversiteli 7 genç su altı drone prototipi üretti
Kaplumbağadan ilham alan üniversiteli 7 genç su altı drone prototipi üretti

Havacılık, Balıkesir, Koçak, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaplumbağadan ilham alan üniversiteli 7 genç 'su altı drone' prototipi üretti - Son Dakika

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