Kaplumbağalar "Kadriye" ve "Belek" denize bırakıldı - Son Dakika

Antalya'da, tedavi edilen "Kadriye" ve "Belek" isimli caretta carettalar, uydu izleme cihazı takılarak denize bırakıldı.

Yaralı olarak bulunan ve tedavi edilen deniz kaplumbağalarına, Antalya'nın iki önemli turizm bölgesinin ismi verildi.

Belek Turizm Bölgesi'ndeki caretta caretta yuvalama noktasında, uydu izleme cihazı takılan Kadriye ile Belek'in denize bırakılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı burada yaptığı konuşmada, nesli tükenmekte olan canlılara yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Caretta carettalara karşı da gereken hassasiyetin gösterildiğini ifade eden Yazıcı, "Bugün Kadriye ve Belek'i okyanusa gönderiyoruz. Yolları ve bahtları açık olsun. İnşallah bunlara karşılama töreni de yaparız." dedi.

"8 caretta carettayı izleyeceğiz"

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman da 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 3 yetişmiş deniz kaplumbağasını denize bıraktıklarını anımsattı.

Bugün 2, ileriki günlerde de 3 caretta carettanın daha uydu izleme cihazı takılarak denizle buluşturulacağını belirten Kahraman, "İlk defa bu yıl 8 deniz kaplumbağamızı aynı anda takip edeceğiz. Türkiye olarak deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmalarında gerçekten Akdeniz'de söz sahibi ülkelerden biriyiz. Çok iyi durumdayız." diye konuştu.

Kahraman, uydu izleme cihazı sayesinde caretta carettaların nerede olduklarını ve ne yaptıklarını takip edebileceklerini söyledi.

"Tedavi ve rehabilitasyon merkezi istiyoruz"

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat da Belek'in caretta carettaların en fazla yuva yaptığı alan olduğunu belirtti.

Şu anda yuva sayısının 3 bin 200 olduğunu dile getiren Canbolat, "Antalya olarak 650 kilometre kıyı şeridimiz, 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalımız var. Türkiye genelinde deniz kaplumbağalarının yüzde 60-70'i burada yuva yapıyor ancak yaralı caretta carettaları tedavi edecek merkezimiz yok. Bunun için Dalyan'a gidiyoruz." dedi. Canbolat, Antalya'da bu canlılar için tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapılmasını istedi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yakup Kasa da 1000 caretta caretta yavrusunun denize gittiğini ancak bunlardan sadece birinin 25-30 yaşına kadar yaşayabildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, kabuklarına uydu izleme cihazı takılan Kadriye ve Belek isimli caretta carettalar denize bırakıldı.