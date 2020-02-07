Kaplumbağalar sınırı geçemedi - Son Dakika

Kaplumbağalar sınırı geçemedi
6 saat önce
Kaplumbağalar sınırı geçemediARDAHAN'ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
Kaplumbağalar sınırı geçemedi
ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.
Gürcistan'dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada TIR'ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
Son Dakika Boş damacanaya idrarını yapan su kuryesi, asansörün güvenlik kamerasınca görüntülendi Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu