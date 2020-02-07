Kaplumbağalar sınırı geçemedi - Son Dakika
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Kaplumbağalar sınırı geçemedi

6 saat önce

Kaplumbağalar sınırı geçemediARDAHAN'ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

Kaplumbağalar sınırı geçemedi

ARDAHAN'ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan'dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada TIR'ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

Kaplumbağalar sınırı geçemedi

Posof, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
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