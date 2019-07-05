Son Dakika Haberleri: Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
Son Dakika Genel Haber

Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar

35 dakika önce

Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar Kahramanmaraş'ta bir okul görevlileri sıcak yaz günlerinde hayvanların su içmesi için okul bahçesine minik kuyular açtıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesinde sıkça görülen kaplumbağa ve sokak hayvanları faydalansın diye,...

Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
Kahramanmaraş'ta bir okul görevlileri sıcak yaz günlerinde hayvanların su içmesi için okul bahçesine minik kuyular açtı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesinde sıkça görülen kaplumbağa ve sokak hayvanları faydalansın diye, görevliler okulun bahçesine minik su kuyuları açtı.
Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan Anakucağı Anaokulu idareci ve görevlileri okul bahçesinde gezinen sokak hayvanlarını unutmadı. Okul müdür yardımcısı Metin Kemal Işık'ın talimatıyla okul bahçesinin çeşitli noktalarına minik kuyular açıldı. Açılan kuyulardan çıkan kaynak su çevredeki kaplumbağa, kedi, köpek ve kuşların su içeceği yer haline geldi.
Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde susadığı için açılan minik su kuyusuna giren bir kaplumbağa da ilgi odağı oldu. Sıcak yaz günlerinde hayvanları ve canlıların unutulmaması gerektiğini söyleyen müdür yardımcısı Metin Kemal Işık, görevlilere yardımları için teşekkür etti.
Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
kahramanmaraş, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



29 yaşındaki el sanatları ustası pirince isim yazarak geçimini sağlıyor! Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu! Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:02:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]