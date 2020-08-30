Kaplumbağalar yangında telef oldu, yavru köpekleri kurtarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika

Kaplumbağalar yangında telef oldu, yavru köpekleri kurtarmak için zamanla yarıştılar

Sıcak ve dumana aldırmayan gençler köpek yavrularını kurtarmak için yanmış bölgeye girdi

Alevler seralara ulaşmadan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan makilik yangınında alevler arasında kalan iki köpek yavrusu için vatandaşlar seferber oldu. İki köpek yavrusu yanmaktan kurtarılırken, ormanlık alan içindeki çok sayıda kaplumbağa yanarak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.30 sırasında Aksu Cumhuriyet Mahallesindeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında makilik alanda yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar haber vermesiyle olay yerine çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle yangın geniş bir alanda etkili oldu. Araba lastikleri ve atık maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın seralara yaklaşmadan kontrol altına alındı. Vatandaşlar da yangını endişeli gözlerle takip etti. Yanan alanın kenarındaki makilik içinden köpek yavrusu seslerinin gelmesi itfaiye erleri ve vatandaşları harekete geçirdi. Sıcak ve dumana aldırmayan mahallenin gençleri köpek yavruları kurtarmak için yanmış bölgeye girdi. Yanma tehlikesi geçiren ve sürekli havlayan iki yavru vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bir sandığa alınan iki yavru güvenli bölgeye alındı.

"Kaplumbağalar telef oldu"

Öte yandan yanan alan içinde çok sayıda kaplumbağanın yanarak telef olduğu görüldü. Bir kaplumbağanın ise yanmamasına rağmen duman etkilenerek öldüğü farkedildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla yangını tamamen söndürdü.

"Köpeği kurtardık"

Yangının yol kenarından başladığını belirten Mustafa Coşkun," Alevler hemen büyüdü. Etrafa dağıldı. Ormanın içinden köpek yavrusu seslerinin geldiğini duyduk. Onları kurtardık. Allah'tan yangın şuan kontrol altına alındı. Orman içindeki lastik ve cam şişeler nedeniyle yangın büyüdü. Pınarlı halkı olarak büyük korku yaşadık. Yangın biraz daha ilerleseydi seralar alev alacaktı."dedi.