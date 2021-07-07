KAPLUMBAĞANIN KIRILAN KABUĞU TELLE DİKİLİP ALÇIYA ALINDI - Son Dakika

UŞAK'ta, yol kenarında kabuğu kırılmış halde bulunan kaplumbağa, hayvan barınağında ameliyat edildi. 5 parçaya ayrılan kabuğu telle dikilerek birleştirildikten sonra alçıya alınan kaplumbağa, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerince yol kenarında bulunan, üzerinden aracın geçtiği tahmin edilen kaplumbağa hayvan barınağına getirildi. Yapılan kontrollerde kaplumbağanın kabuğunun 5 parçaya ayrıldığı ve travma geçirdiği tespit edildi. Kaplumbağanın kabuğu, yaklaşık 2 saatlik süren operasyonla serklaj teli ile birbirine sabitlendi. Kabukların sorunsuz birleşmesi için alçıya alınan kaplumbağa gözetim amacıyla barınakta tutuluyor.

Veterinerler tarafından durumu yakından takip edilen kaplumbağa, iyileştikten sonra doğaya salınacak.