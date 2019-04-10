Kaplumbağasını Bulana 1000 Lira Ödül Verecek

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan Serpil Ulu (51), 7 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği ve 10 gün önce kaybolan 'Uğur' isimli kaplumbağasını bulana 1000 TL ödül verecek.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan Serpil Ulu (51), 7 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği ve 10 gün önce kaybolan 'Uğur' isimli kaplumbağasını bulana 1000 TL ödül verecek. Sokaklara fotoğraflı ilanlar asarak ve sosyal medyadan paylaşımlar yaparak 'Uğur'u arayan Ulu, "İnsanlarla büyüdüğü için doğal ortamda yaşama şansı yok. Onu görenler ne olur beni arasınlar" dedi.



Datça'da kafeterya işleten 2 çocuk annesi Serpil Ulu, 7 yıl önce Bursa'da yaşadığı dönemde evinin balkonu altında yaralı halde bir yavru kaplumbağa bulup, sahiplendi. Ulu'nun 'Uğur' adını verdiği kaplumbağa 10 gün önce kayboldu. Kaplumbağasını tüm aramalarına rağmen bulamayan Uslu, Datça sokaklarını, üzerinde Uğur'un fotoğrafı bulunan 'Aranıyor' yazılı ilanlar ile donattı. Sosyal medya hesaplarında da kaplumbağasının fotoğraf ve görüntülerini paylaşan Uslu, "Onu görüp tanıyanların beni aramalarını bekliyorum. Çok üzülüyorum, Uğur'uma kavuşacağım günü dört gözle bekliyorum" notunu düştü.



Kayıp kaplumbağasını bulana 1000 TL para ödülü vereceğini belirten Ulu, "Onu, Bursa'da yaşarken balkonumun altında buldum. Yeni yumurtadan çıktığı için parmak kadardı. Karga kapmış. Kargalar kaplumbağa yavrularını, yüksekten atıp kabuğu parçalandıktan sonra yiyorlarmış. Kabuğunda büyük zedelenmeler vardı. Otomobillerin altında kalır, ezilir korkusuyla sahiplendim. O günden bu yana birlikteydik. Doğadaki hayvanın doğada yaşaması gerektiğinin bilincindeyim. Ancak onun dışarıda yaşama şansı hiç yoktu. Zaman zaman kaymalamlığın bahçesine bırakıyordum. Yaklaşık iki yıldır buraya alışkın. Datça'nın daha önceki kaymakamı Vehbi Bakır ile şimdiki kaymakamımız Mesut Çoban kendisini çok seviyorlardı. 10 gün önce, sanırım bahçeden kod farkı nedeniyle düşmüş. Aşağıda görenler olmuş. O günden bu yana bütün aramalarımıza rağmen bulamadık" dedi.



SOKAKLARI, 'KAYIP ARANIYOR' İLANLARI İLE DONATTI



Kaybolan kaplumbağasını her yerde aradığını belirten Ulu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cadde ve sokaklara, üzerinde fotoğrafları olan 'kayıp aranıyor' afişleri astım. Sosyal medyada paylaşımlarım oldu. Gören arkadaşlarım da kendi hesaplarında paylaşıyorlar. Yüzlerce kişiyle ulaştık. Çok sayıda ihbar geldi. Söylenilen yerleri didik didik aramama rağmen henüz bulamadım. Yaklaşık 10-12 santimetre boyunda ve daha önce bir ameliyat geçirdi. Sağlığına kavuşmasına rağmen, yüksekten düştüğü için kabuğu kavisli ve yuvarlak gelişmedi. Kabuğu hafif düz olduğu için, doğal ortamda ters dönmesi durumunda tekrar normal haline kesinlikle gelemez. İnsanlara, hayvanlara ve çocuklara çok alışık. Mahallemizdeki sokak köpeği 'Köpük' ile de çok iyi anlaşıyorlardı. İnsanlarla büyüdüğü için, doğal ortamda yaşama şansı neredeyse hiç yok."



'GÖRENLER LÜTFEN ARASIN'



7 yıldır birlikte yaşayıp, evladı gibi baktığı kaplumbağasını tekrar göreceği günü umutla beklediğini sözlerine ekleyen Ulu, "O benim üçüncü evladım gibiydi. O da bize alışmıştı. 'Uğur gel' diye seslendiğimde, hemen yanıma gelirdi. Hatta evde dolaşırken arkamdan geliyordu. Onu fotoğraflarından, görüntülerinden tanıyıp görenlerin yardımlarını bekliyorum. Ne olur beni arasınlar. Nerede olursa olsun giderim" dedi. - Muğla

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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