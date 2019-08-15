Son Dakika Haberleri: Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
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Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

1 saat önce

Denizli'de yolda bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara almak isteyen şahıs arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu, System.String[]
Denizli'de yolda bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara almak isteyen şahıs arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Çivril-Denizli karayolunun 42. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giden Turgay Nacak yol ortasında duran bir kaplumbağa gördü. Hayvanın ezileceğini düşünen Nacak aracı ile durarak kaplumbağayı yol kenarına almak istedi. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yola düşen Nacak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası çarpmanın etkisi ile sürücü Orhanlar da yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhanlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplumbağayı kurtarmak isterken hayatını kaybeden Nacak'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Denizli, Çivril, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
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