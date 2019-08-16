Son Dakika Haberleri: Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
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Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

56 dakika önce

Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu, System.String[]
Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İddiaya göre Çivril - Denizli kara yolunda Turgay Nacak, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.
Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.
O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Denizli, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:03 Kaynak: AA
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