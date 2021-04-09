Kaplumbağayı maviye boyadılar (2) - Son Dakika

İŞLEM YAPILMASI İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı, 5 ve 7 yıldızlı otellerin bulunduğu Belek bölgesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, bir kaplumbağayı yağlı boya ile tamamen maviye boyaması tepkilere neden oldu. Doğa ve çevre temalı televizyon programları yapan Güven İslamoğlu da bu videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak 'Şunu yapanı bulup katrana bulamak isterdim' ifadeleriyle tepki gösterdi. Videoyla ilgili Antalya Büyükşeşhir Belediyesi bir açıklama yaptı. Şikayetle ilgili boyama işlemini yapanın tespiti ve hakkında işlem yapılması için başvuru yapılması gerektiği yazılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu şikayetin değerlendirilmesi ve ilgili kişiye gerekli cezai işlemlerin uygulanması için; Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne (HAYDİ) başvuru yapılması gerekmektedir. Bilginize rica ederiz."Paylaşılan video altına bazı sosyal medya kullanıcıları da tepki içerikli yorumlar yazdı. Bir kullanıcı boyayan kişiyi aynı şekilde boyayıp sokağa salmayı istediğini belirtirken bir diğer kullanıcı ise hem boyayıp hem de tüye bulamak istediğini belirtti.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

