Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu - Son Dakika

İzleyenleri hayrete düşüren görüntülerde, ismi henüz bilinmeyen bir şahıs, eline aldığı kaplumbağayı öpmeye çalıştı. O anları kayıt altına da alan adam, kaplumbağayı art arda öpmeye başladığı sırada hayatının şokunu yaşadı.

DİLİNİ KAPLUMBAĞAYA KAPTIRDI

Herkesi şaşkına çeviren görüntülerde talihsiz adam, bir anda dilini kaplumbağaya kaptırdı. Bir süre dilini kurtarmak için mücadele eden şahıs, ne yapsa da başarılı olamadı. İmdadına arkadaşı yetişen talihsiz adam, o anları sosyal medyada paylaşınca görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.