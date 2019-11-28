Son Dakika Haberleri: Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı
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Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı

6 saat önce

Demre ilçesinde ot yangınına müdahale eden itfaiye ekibi, bir kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.

Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı, System.String[]

Demre ilçesinde ot yangınına müdahale eden itfaiye ekibi, bir kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.

Gökyazı Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu personeli, yangının ortasında kalan bir kaplumbağayı fark etti.

İtfaiye erleri alevlerin arasından çıkardıkları kaplumbağayı üzerine su sıkarak serinletti.

İtfaiye yetkilileri, özellikle arazilerde çıkan yangınlarda hayvanların olumsuz etkilendiğini, alevlerin arasında savunmasız kalan hayvanlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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