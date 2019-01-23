Kapora Alan Dolandırıcıya 3 Yıl 4 Ay Hapis
1 saat önce
Samsun'da bir kişiyi internet üzerinden verdiği ilanda otomobil satıyormuş gibi yapıp 200 lira kapora alarak dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun
'da bir kişiyi internet üzerinden verdiği ilanda otomobil satıyormuş gibi yapıp 200 lira kapora alarak dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da, internet üzerindeki bir alışveriş sitesine otomobili 31 bin lira satışa çıkardığını ileri sürerek ilan veren Vedat G., aracı satın almak için kendisiyle irtibata geçen Murat C.T.'den 200 lira kapora aldı. Dolandırıldığını anlayan Murat C.T., polise şikayette bulundu. Vedat G. hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kuramlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme Vedat G.'yi 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:07 Kaynak: İHA
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