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'Kapora' çetesine 8 tutuklama

14 dakika önce

ANTALYA'da internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak, başka bir internet sayfasından ilan verip, müşterileri 2 ila 5 bin TL arasında kapora alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü eski polis, 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

'Kapora' çetesine 8 tutuklama, System.String[]
ANTALYA'da internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak, başka bir internet sayfasından ilan verip, müşterileri 2 ila 5 bin TL arasında kapora alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü eski polis, 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Dolandırıcılık olayı, otomobil satın almak isterken 'kapora' verip, dolandırılan 25 mağdurun polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri ve yaşadıkları yerleri tek tek belirledi. Ardından operasyon için harekete geçti. Antalya'da 15, İstanbul'da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 3'ü eski polis, 15 çete üyesini gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli de Antalya'ya getirildi.
ÇETE LİDERİNİN 50 SUÇ KAYDI
İstanbul'da yakalanan çete lideri Veysel K.'nin 50 suçtan arandığı, ancak son operasyona kadar bir türlü yakalanamadığı ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı evlerde ise çok sayıda sahte ehliyet ve kimlik ile 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler arasında bulunan kadının çetenin mali işlerini yürüttüğü belirlenirken, gözaltına alınanların daha önce polis yelekleri giyerek, gittikleri Antalya'daki bir iş yerinde arama yaptıkları, bu sırada buldukları 50 bin TL'yi aldıkları da tespit edildi.
Çetenin, internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak, ilan verdikleri ve kendilerini arayan müşterileri, 2 ila 5 bin TL arasında kapora alarak dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcıların yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı kaydedildi.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veysel K. ile birlikte U.K., M.G., C.G., H.D., L.Ö., M.A. ve C.A. tutuklanırken, diğer 7 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:12 Kaynak: DHA
İstanbul, Polis, Antalya, Güncel
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