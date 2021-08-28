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Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor - Son Dakika

Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor

28.08.2021 11:57

Kiralık ev arayışında olan vatandaşlar için daha uygun kiralık ev bulma vaadi ile sahtekarlık artış gösterdi. Dolandırıcılar kendilerine ait olan evleri uygun fiyata ilana koyarak kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor. Uzmanlar vatandaşlara sahte ilanlara dikkat edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kiralık evlerin fiyatı yükselince daha uygun kiralık ev bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp mağdur oluyor. Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evleri, muadillerinin çok altında fiyatla ilana koyup, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor. Dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından hemen ortadan kayboluyor. Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, eve yoğun ilgi olduğu bu sebeple acil kapora alması gerektiği gerekçesini kullanıyor.

"EVE ÇOK TALEP VAR DİYE KAPORA İSTİYORLAR"

Dolandırıcılara karşı vatandaşlara seslenen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Elden kapora vermeyin" diyerek "Kentsel dönüşüm, fakültelerin açılacak olması ve üniversite okuyacak öğrencilerin gidecekleri şehirlerde ev aramaları kiralık evlere talebi arttırdı. Buna paralel olarak da hem fırsatçılar hem de dolandırıcılar ortaya çıktı. Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım çünkü bunlar bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar. Belki de ev tutulmuş belki sahilde oturuyor içinde kendilerinin pazarlayacakları bir konut gibi sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor.

Örneğin 3 bin lira kirası olan eve bin 950 lira yazıyor. Kiralık ev arayan bazı vatandaşlar da adeta tuzağa düşüyorlar. Kapora asla vermesinler. Bunlar, 'çok talep var. Ciddiyseniz hemen bize bir kapora verin ki biz bunu başkasına kiralamayalım' diyorlar ama bir defa ticaret yetki belgesi olup olmadığını sorgulayın. Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı böyle bir yetki yoksa karşınızdaki insan emlakçılık yapmaya yetkili değildir. İkincisi gerçekten ikna olduysanız para gönderecekseniz asla elden vermeyin. O kiracılar banka hesabına yatırırsa bir talihsizlik karşısında çıktığında savcılık marifetiyle bu bankadaki hesap sahibine ulaşılarak bunun hesabı sorulur" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ÖDEME KAYIT ALTINA ALINMALI"

Dolandırılan vatandaşların suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayan Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "Dolandırıcılık işlemlerinde mutlaka Cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulunmak lazım. Tabii savcılığa suç duyurusunda bulunurken kişinin mutlaka kimlik bilgilerini, TC kimlik numaralarını, iletişim bilgilerini mutlaka dilekçemizde belirtmemiz lazım. Böyle bir duruma düşmemek için bir araştırma yapmak lazım. O kişinin gerçekten emlakçı olup olmadığını mutlaka tespitini yapmamız lazım. ve her türlü ödememiz veya sözleşmemizi mutlaka kayıt altına almamız ve belgelendirmemiz lazım. Ödemelerimize banka aracılığıyla yaparsak çok daha sağlıklı olur. Çünkü en azından hesap sahibine ulaşma şansımız daha kolay olur" diye konuştu.

"PİYASANIN ÇOK ALTINDA EV GÖRDÜĞÜNÜZDE DURUP DÜŞÜNÜN"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşları piyasanın altında ev fiyatları görünce hemen kiralamamaları gerektiği konusunda uyararak "Vatandaş Beşiktaş'ta bir ev fiyatına baktığı zaman piyasanın çok altında bir ev gördüğü zaman şunu düşünmesi lazım bu ilan sahte bir ilan. Dolandırıcılar genellikle şehir dışında olduklarını söylüyorlar. Havale göndermenizi istiyorlar 6 aylık ödeme alan da oluyor. Biz her zaman ev sahibiyle tanışmadan evi görmeden evi kiralamamanız gerektiğini söyledik. Mutlaka ofisi olan yetki belgesi olan kişilerle irtibatta olunuz. Genellikle sahibinden diyerek dolandırıcılık yapanlar oluyor. Çok acil ihtiyacımız var diyerek kapora alıyorlar" dedi.

Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor

Tüketici Başvuru Merkezi, Aydın Ağaoğlu, geri dönüşüm, 112, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kapora dolandırıcılarına dikkat! Sahne ilanlar ile mağduriyet artıyor - Son Dakika Ekonomi


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