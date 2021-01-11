Kapora dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

Kapora dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis

11.01.2021 10:44
Kapora dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis, System.String[]

Denizli'de internetten satışa çıkardığı otomobil ilanı üzerinden Eskişehir'de ikamet eden H.E.'yi 250 TL kapora alarak dolandıran şahıs, 400 TL para cezası ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Denizli'de internetten satışa çıkardığı otomobil ilanı üzerinden Eskişehir'de ikamet eden H.E.'yi 250 TL kapora alarak dolandıran şahıs, 400 TL para cezası ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına H.E. ve taraf avukatları katıldı. Savcı esasa ilişkin mütalaasında sanık S.Ç.'nin üzerine atılı suçu gerçekleştirdiği ve hakkında "banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti olaya ilişkin delil, ifade ve raporları göz önünde bulundurarak karar verdi. Heyet, kararında sanık S.Ç. hakkında iyi hal indirimi uygulanarak 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 400 TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Eskişehir'de ikamet eden H.E. isimli vatandaş internette Denizli'de satışa çıkarılan otomobili gördü. İlanda yayınlanan telefon numarası üzerinden taraflar iletişime geçti. Telefonda kendisini Ferhat G. olarak tanıtan şahıs ile konuşan H.E. fiyatta anlaşarak S.Ç. adına kayıtlı banka hesabına 250 TL kapora gönderdi. Daha sonra telefonla aramasına rağmen ulaşamayan H.E. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapora dolandırıcılığına 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


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