Kapora dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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Kapora dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis

23.09.2022 12:28
Kapora dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis

BOLU'da, uygun fiyata koyduğu otomobil için 20 bin lira kapora aldıktan sonra, araç almak isteyen kişinin telefonlarını açmayan Süleyman Demirel hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

BOLU'da, uygun fiyata koyduğu otomobil için 20 bin lira kapora aldıktan sonra, araç almak isteyen kişinin telefonlarını açmayan Süleyman Demirel hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl meydana gelen olayda, Diyarbakır'da yaşayan Süleyman Demirel, sosyal paylaşım sitesinden normalin altında uygun fiyatlı otomobil satışı ilanı oluşturdu. İlanı gören Bolu'da yaşayan Ergin Sünnetçi, Süleyman Demirel ile görüşüp otomobili beğendiğini ve almak istediğini söyledi. Demirel, 20 bin TL kapora talep etti, Sünnetçi de parayı yolladı. Ancak daha sonra Demirel, Sünnetçi'nin telefonunu engelledi ve cevap vermedi. Ergin Sünnetçi, savcılığa başvurdu. Süleyman Demirel hakkında 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdur Ergin Sünnetçi hazır bulundu, tutuksuz sanık Süleyman Demirel ise Diyarbakır'dan SEGBİS sistemiyle görüntülü olarak duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Demirel, suçlamaları reddedip beraatini talep etti.Ergin Sünnetçi ise "Araba satış ilanını gördükten sonra, sanık Süleyman Demirel ile irtibata geçtim. Anlaştık. Kendisine 20 bin lira kapora gönderdim. Şahıs parayı aldıktan sonra, beni cep telefonundan engelledi. Dolandırıldığımı anlayınca, hukuki yollara başvurdum. Kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti suçu işlediğine kanaat getirdiği Süleyman Demirel'in 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapora dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapora dolandırıcısına 3 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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