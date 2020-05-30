Kapora yerine hesabının ekran resmini attı, 130 bin lirasından oldu - Son Dakika

- Kapora yerine hesabının ekran resmini attı, 130 bin lirasından oldu

Otomobil satın almak için hesabına 130 bin lira yatıran genç galerici, arabayı göremeden hesabında kalan bakiyeyi görünce neye uğradığını şaşırdı

Karşı tarafa kapora yerine hesabının ekran resmini atan galerici, hesabında 14 TL'yi görünce polise giderek dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Galerici Tayfur Sanlı:

"Şehir dışından sürekli araç alıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. PTT hesabımda da 14 TL bırakmışlar"

ANTALYA - Antalya'da galericilik yapan genç adam, internet üzerinden 170 bin liralık aracı almak için PTT hesabına yatırdığı 130 bin liranın, internet üzerinden hesabına girilerek çalındığını ileri sürdü. Genç adam, "Şehir dışından sürekli araç alıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Hesabımda da 14 TL bırakmışlar" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde galericilik yapan Tayfur Sanlı (29), 28 Mayıs Perşembe günü internet üzerinden ilanını gördüğü 170 bin liralık otomobili almak için, İzmir'de yaşadığını belirtilen ilan sahibiyle iletişime geçti. Fiyat konusunda anlaşan ikiliden ilanı koyan şahıs iddiaya göre, Sanlı'ya herhangi bir kaparo ödemesi ancak PTT'den hesap açıp parayı yatırmasını ve ardından ekran görüntüsünü paylaşmasını istedi. Bunun üzerine Sanlı, en yakın PTT şubesine giderek hesap açtırdı, ardından 130 bin lira para yatırdı ve ekran görüntüsünü karşı tarafla paylaştı. Ardından araç satışı için karşı tarafı beklemeye koyulan Sanlı, gelen giden olmayınca PTT hesabına girmek istediğinde, hesaba ait telefon numarasının değiştirildiğini fark etti. PTT şubesine giden Sanlı, hesabındaki bakiyeyi duyunca neye uğradığını şaşırdı. Hesabında 130 bin liradan 14 TL kaldığını duyan Sanlı, dolandırıldığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

"PTT bizim için daha iyi olur"

Başında geçenleri anlatan Tayfur Sanlı, "Sürekli görüştüğümde postane hesabı açmamı söylediler. 'Banka hesaplarım var' ne alaka deyince, 'PTT daha iyi olur bizim için' dediler. Hesaba sürekli para yatırmamı istediler. Çarşamba günü sabahtan kendime ait hesap açtım. İçerisine 130 bin lira yatırdım. Ancak hesabıma para geçmedi. Adamı arayıp kendi hesabıma paranın geçmediğini söyledim. Vakıf katılım anonim şirketi olarak yazacaksın, posta kargoyu seçeceksin ve 20 TL daha at' dedi. Ardından o işlemi yaptım ve hesabıma para yattı. Parayı yatırdıktan sonra benden ekran resmi atmamı istedi. Paranın görüntüsünü görmek istediğini söyledi. Ekran görüntüsünde sadece benim hesap numaram, ismim soy ismim ve bakiyem görünüyordu. 170 bin liraya anlaşmıştık. 130 bin lira attığımı görünce 40 bin lira daha atmamı söyledi. 'Onu da atarım' deyip beklemeye başladım." dedi.

"14 TL bırakmışlar"

Şüpheli şahısla perşembe günü buluşacaklarını ancak telefonda sürekli karşı tarafından oyalama taktiği yaptığını söyleyen Sanlı, "Saat 16.00 sıralarında içime şüphe düştü. İnternetten PTT hesabıma girmek istedim. Giriş yapmak istediğimde hesabımın farklı bir numaraya güncellendiğini gördüm. Bunun üzerine en yakın şubeye gittim. Hesabımda ne kadar param olduğunu sorunca 14 TL olduğunu söylediler. Yani 130 bin TL çekilmiş. Bunun nasıl olduğunu anlamak için bölge müdürlüğüne gittim. Paranın çekildiğini farklı hesaplara aktarıldığını söylediler. Karakola ve savcılığa şikayette bulundum. E-Devleti aradım karakoldayken ve onlar da saat 10.30'da postaneden e-devlet şifremin değiştirildiğini öğrendim. İlk olarak e-devlet şifremi değiştirmişler, oradan da telefon numaramı güncellemişler. Sahte kimlikle mi yaptılar, nasıl yaptılar bilmiyorum. 4-5 farklı hesaba ayrı aktarmışlar. 14 lira bırakmışlar. E-devlet ve PTT şifrelerimi değiştirdim. Ben şifrelerimi değiştirirken gerçek kimliğimi kullandım. Şehir dışından sürekli araç alıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Araç sahibinden, görüştüğüm aracı kişiden şikayetçi oldum. Şahısların bulunmasını ve cezalarını çekmesini istiyorum." diye konuştu.