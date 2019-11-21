Son Dakika Haberleri: Kaporta ustasının 'Formula 66' aracı
Son Dakika Güncel Kaporta ustasının 'Formula 66' aracı - Son Dakika

Kaporta ustasının 'Formula 66' aracı

7 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaporta ustası Fahri Taşkan 2017'de kendi imkanlarıyla spor bir araç imal etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaporta ustası Fahri Taşkan 2017'de kendi imkanlarıyla spor bir araç imal etti. Taşkan'ın o günden beri sanayi sitesi içinde kullandığı araç ilgi çekiyor.

Sorgun Sanayi Sitesinde 14 yaşından itibaren oto kaporta işiyle uğraşan 25 yaşındaki Taşkan, çocukluğundan beri hayalini kurduğunu Formula 1 aracını satın alamayınca 2017 yılında kendi iş yerindeki hurda otomobil motoru, eski traktör parçaları ve inşaat profilleri kullanarak gerçeğini aratmayan Formula 1 aracı yaptı.

Sanayi sitesi ve trafiğe kapalı alanlarda aracı kullanan Taşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 bin liraya mal ettiği aracın saatte 180 kilometre hıza ulaştığını söyledi.

Taşkan, aracı 2017 yılında 4 ayda yaptığını belirterek, "Önce aracın maketini bulduk onun üzerinde çalıştık ve bu hale getirdik." dedi.

Aracı görenlerin çok şaşırdığını anlatan Taşkan, bazı vatandaşların aracı kullanmak istediğini bazılarının da gelip fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

'Formula 66' adını koyduğu aracı satın almak isteyenlerin olduğunu dile getiren Taşkan, "Kendi emeğimle yaptığım için bu aracı satmayacağım. Formula 1 yarışları tutkunuyum, imkanım olmadığı için o yarışlara gidemiyorum. Yarışları izlemeyi ve araca binmeyi çok isterim." diye konuştu.

İbrahim Çetin (42) de, aracı gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Fahri arkadaşımız kısıtlı imkanlara rağmen güzel bir araç yapmış imkan verilirse daha iyisini yapacağına inanıyorum."

Kaporta ustasının 'Formula 66' aracı

Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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